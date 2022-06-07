Оккупанты подали в Мариуполь воду по дырявым трубам — Андрющенко

Оккупанты начали поставку воды в Приморский район Мариуполя по неисправному дырявому водоводу. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Вчера в Мариуполе оккупанты включили поставки воды в Приморский район. Предварительно громко отчитались о ремонте 600 км водопроводных труб. Что ж – результат видите», - прокомментировал советник мэра видео с потоками воды, льющимися на землю из дырявой ржавой трубы.



«Мариупольцы сообщают, что такая картина фонтанов по всем водоводам на открытом пространстве. О происходящим под землей можно только догадаться. Но главное – "красную ленту" оккупанты перерезали», - заявил Андрющенко.



Он отметил, что оккупационные власти Мариуполя проводят эксперименты с инфраструктурой без учета требований безопасности и с угрозами для населения.