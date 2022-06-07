Бензовозы везут топливо из ЕС в Украину. Их пропускают вне очереди

Пограничники и таможенники вне очереди пропускают бензовозы, которые едут в Украину с топливом и за топливом в страны Европейского Союза. «Зеленые коридоры» для них согласованы с сопредельными странами. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Автомобили с топливом проходят погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке, как со стороны соседней страны, так и в Украине. В случае накопления бензовозов на выезд из Украины совместно с Нацполицией их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения», — отметили в Госпогранслужбе.

С конца апреля в Украине наблюдается дефицит топлива. Он был вызван, в частности, уничтожением войсками России нефтебаз в Украине.



В правительстве сначала обещали, что нехватка горючего на заправках будет ликвидирована в течение недели, однако этого не произошло.



10 мая министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина договорилась с Польшей о поставках топлива. Свириденко выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.