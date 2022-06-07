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Российские СМИ срочно удаляют информацию о погибших в Украине

07 июня 2022, 11:26

Российские СМИ срочно удаляют информацию о погибших в Украине

Российские сайты вынуждены срочно удалять страницы памяти военнослужащих, погибших на войне в Украине, из-за решения Светлогорского суда, признавшего эти данные гостайной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский сайт 74.RU.

Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским 60.RU по открытым официальным источникам. Суд постановил, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность.

«В связи с таким правоприменением, в целях безопасности журналистов редакции, мы закрываем страницу памяти на 74.RU. Это вынужденная для нас мера. Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации...», - сказано в сообщении сайта 74.RU.

По тем же причинам редакция сайта закрыла комментарии в части материалов, касающихся темы войны в Украине и ее последствий.

Кроме того, после решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. Среди них Новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

Отметим, что максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны в РФ составляет 7 лет тюрьмы.

Напомним, недавно российские СМИ назвали свою цифру погибших военных в войне против Украины. Там заявляли, что она составляет по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты уже потеряли в войне в Украине более 31 тысячи военнослужащих.

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