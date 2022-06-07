В Мариуполя сносят стелу с названием города на украинском языке

В Мариуполе оккупанты демонтируют стелу на украинском языке. Об этом сообщает украинский Мариупольский городской совет, опубликовав видео российского телеканала RT о старте этих работ.



Автор видео говорит, что стела будет «исправлена на нормальное русское название русского города».



«Тем временем люди в самом Мариуполе голодают. До сих пор нет воды, света и газа. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии», — подчеркнули в Мариупольском горсовете.



Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты вербуют жителей Донецкой области, в том числе в Мариуполе, для работ в «концентрационных фильтрационных лагерях».