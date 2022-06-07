Оккупанты потеряли около 110 военных за сутки — Генштаб ВСУ

Российские войска потеряли около 31 360 солдат и офицеров с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Около 110 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки.
Общие боевые потери оккупантов на 7 июня ориентировочно составили:
Танки - 1390 (+4);
Боевые бронированные машины - 3416 (+16);
Артиллерийские системы - 694 (+4);
РСЗО - 207;
Средства ПВО - 96 (+1);
Самолеты - 212 (+1);
Вертолеты - 177 (+1);
БПЛА оперативно - тактического уровня - 553 (+2);
Крылатые ракеты - 125;
Корабли / катера - 13;
Автомобильная техника и автоцистерны - 2405 (+10);
Специальная техника - 53.
Отмечается, что наибольшие потери в минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.