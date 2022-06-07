На Херсонщине захватчики заявили о начале работы российского банка

Российский банк начал работу на захваченной оккупантами территории Херсонской области. Об этом заявил так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов, передает российское издание «РИА Новости».



«Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе», — уверяет Стремоусов.



По его словам, одна из кредитных организаций уже начала деятельность. Свои отделения, утверждает Стремоусов, намерены открыть еще несколько банков — но какие именно, он не уточнил.



«Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе», — заявил он.



Российское издание приводит также заявление оккупационных «властей» — о том, что счета в украинских банках в Херсонской области заблокированы.

Ранее сообщалось, что российское финансовое учреждение ПАО «Промсвязьбанк» будет предоставлять услуги на территории, подконтрольной группировке «ДНР».