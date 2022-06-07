Последствия обстрела Степногорска. Фото: ОВА

Российские войска обстреляли детский сад в Степногорске Васильевского района. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



Ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками выбило около ста окон.



«Всего вчера с 18:00 до 19:00 в Степногорск попало восемь снарядов оккупанта», — отметили в ОВА.



Там уточнили, что разрушен жилищный фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован.



По данным ОВА, противник почти каждый день обстреливает поселок. В населенном пункте с начала марта нет централизованного водоснабжения.



«Скважины находятся в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением. До войны в Степногорске проживало более пяти тысяч человек, сейчас вдвое меньше», — отметили в Запорожской областной военной администрации.