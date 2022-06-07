В Мариуполя заявили о старте выплат «пенсий» оставшимся в городе жителям

В Мариуполе оккупационная «администрация» завила о старте выплат пенсий оставшимся в городе жителям.



«Пенсионный фонд» группировки «ДНР» сообщил, что в ближайшие дни деньги получат те горожане, кто в числе первых подал заявку на переоформление пенсионных выплат. Выдавать «пенсии» в рублях оккупанты намерены при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи на территории Мариуполя.



По сообщению так называемого «правительства» группировки «ДНР», от постоянно проживающих в Мариуполе граждан оккупантами было принято 46 608 заявлений на получение пенсий.