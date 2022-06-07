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СБУ: В Житомирской области экс-боевик «ДНР» пытался устроиться на службу в ВСУ

07 июня 2022, 13:19

СБУ: В Житомирской области экс-боевик «ДНР» пытался устроиться на службу в ВСУ

Сотрудники СБУ в Житомирской области задержали бывшего боевика группировки «ДНР», который хотел устроиться на службу в ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Досудебным расследованием установлено, что уроженец Донецкой области в 2019 году принял присягу на верность т.н. ДНР и в течение года проходил воинскую службу в составе одного из НЗФ этой террористической организации», - говорится в сообщении.

По информации украинской спецслужбы, мужчина транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию и в конце 2021 году добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

«Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ. В настоящее время злоумышленник задержан», - информируют в СБУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.

Правоохранители изучают связи экс-боевика со «спецслужбами» группировки «ДНР» и вероятность его сотрудничества с ними.

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