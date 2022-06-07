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Последствия ракетного удара по Курахово показали в ОВА

07 июня 2022, 13:46

Последствия ракетного удара по Курахово показали в ОВА

На Донетчине оккупанты обстреляли четыре многоэтажки и детский сад в Курахово. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

По информации ОВА, около часа ночи оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части города, по жилому кварталу.

«Люди отделались легкими царапинами, погибших нет. На месте работают коммунальные службы и правоохранители. Люди, жилье которых пострадало, будут размещены местными властями в других местах», — отметили в администрации.

Там также призвали к эвакуации и напомнили, что в каждом населенном пункте организована помощь по транспортировке и расселению людей в более безопасных областях Украины.

Ранее в полиции сообщали, что российские войска обстреляли Курахово и еще 14 населенных пунктов Донетчины.

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