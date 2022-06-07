В вооруженных силах Беларуси начались занятия по переводу с мирного на военное время. Об этом заявили в министерство обороны страны.



«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», – говорится в сообщении.



В ведомстве поясняют, что занятия по боевой готовности организованы в соответствии с планом после «очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».



В прошлый раз такие тренировки прошли в декабре 2021 года.