В Северодонецке остаются до 11 тысяч мирных жителей

В Северодонецке остаются 10-11 тысяч мирных жителей. Об этом заявил глава местной военно-гражданской администрации Александр Стрюк.



По его словам, по состоянию на день 7 июня в городе все еще идут уличные бои.



«Ситуация остается сложной, россияне сосредоточили много артиллерии, ВСУ делают максимум, чтобы отстоять Северодонецк», — подчеркнул Стрюк.



Глава военно-гражданской администрации Северодонецка также сообщил, что коммуникации потеряны почти 1,5 месяца назад, они нуждаются в капитальном восстановлении.



«Начали выходить на связь люди, которых депортировали из Северодонецка россияне. Вернуться в город они не могут», — рассказал Стрюк.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль 97% территории Луганской области. Шойгу утверждает, что под контролем российских сил находятся жилые кварталы Северодонецка.