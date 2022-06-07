Более семи тысяч семей в Донецкой области — снова со светом

Ремонтные бригады за сутки вернули электроснабжение в восемь населенных пунктов Донецкой области. Более семи тысяч семей — снова со светом. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Несмотря на то, что активные боевые действия в Донецкой области продолжаются, энергетикам удалось починить пострадавшее от обстрелов оборудование и линии. Ремонтные бригады вернули свет 7193 семьям в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



В компании отметили, что пока без света остаются 318 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.