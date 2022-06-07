1 сентября образовательный процесс в Украине возобновится в очном режиме

В министерстве образования призвали детей готовится к очному процессу обучения в новом учебном году. Такое заявление сделал первый замглавы Минобразования Андрей Витренко в эфире национального марафона.



«Хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, студентам нашим, что 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме оффлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты колледжи, учреждения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к оффлайн процессу в украинском образовании», - сказал он, добавив, что многое будет зависеть от ситуации в стране.



Андрей Витренко также добавил, что сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей.



По его словам, часть школ в 14 областях Украины продолжает образовательный процесс в дистанционной форме, часть завершила обучение, в 4 областях образовательный процесс завершен полностью, в 7 областях обучение организовано в дистанционной форме, частично приостановлено или завершено. Также озвучено количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, их - более 79 тысяч.



Также в Министерстве образования анонсировали связанные с войной изменения в школьной программе. Они коснутся предмета Защита отечества, будет усилено национально-патриотическое воспитание.



Ранее Андрей Витренко заявлял, что в Украине с 1 сентября смогут открыться только те школы, в которых будут оборудованы укрытия на случай обстрелов.