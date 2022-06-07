Около 15 тысяч жителей Мариуполя приехали в Киев с начала войны

В Киеве с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировались около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из Мариуполя — около 15 тысяч. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.



Среди переселенцев — более 9600 детей.



«В столице больше всего перемещенных лиц из Донецкой, Луганской и Киевской областей. В частности, из Мариуполя переселилось около 15 тысяч человек. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах», — детализировал чиновник.