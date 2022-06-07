Оккупанты обстреляли Харьков и несколько районов области, есть погибшие и раненые

Сегодня, 7 июня, российские захватчики обстреляли один из спальных районов Харькова, а накануне под огнем оккупантов оказались несколько районов области. Среди мирного населения есть жертвы.



Советник главы облсовета Наталья Попова сообщила, что в результате обстрела одного из спальных районов Харькова сегодня один человек погиб и трое получили ранения.



В минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Киевский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовский районы области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«В Харькове обстреляна инфраструктура Киевского района. Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 2 человека. В городе Дергачи 1 человек погиб, 2 получили ранения. В селе Черноглазовка Богодуховского района 1 человек погиб. В Изюмском районе — 1 раненый. В селе Уды Богодуховского района 1 ранен. Всего за сутки в области 2 погибших, 6 раненых», — сообщил Синегубов.



Он отметил, что в области под обстрелы оккупнатов попадают жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.



«В Дергачах под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В селе Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава», — добавил глава ОВА.