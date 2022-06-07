Большая и временная: Зеленский — о победе в войне с Россией

В войне с Россией Украина должна одержать две победы — временную и большую, которая станет результатом многовекового конфликта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Financial Times.



Глава государства отметил, что большой победой станет возвращение всех украинских территорий и суверенитет.



«Это то, что мы должны передать следующим поколениям. Это будет большая победа многострадального народа», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что есть и временная победа, которая также очень важна. Это возвращение к границам Украины по состоянию на 24 февраля.