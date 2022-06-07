Экс-главу Херсонской ОГА подозревают в госизмене

Бывшему председателю Херсонской областной государственной администрации сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом заявили в Офисе генпрокурора.



«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры экспредседателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.



По данным следствия, подозреваемый в период военного положения в Украине сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ими незаконных вооруженных формирований.



«Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы», — отметили в Офисе генпрокурора.



В указанный в материалах прокуратуры период с 2010 по 2014 годы Херсонскую областную госадминистрацию возглавлял Николай Костяк, член Партии регионов.

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