Экс-главу Херсонской ОГА подозревают в госизмене

Бывшему председателю Херсонской областной государственной администрации сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом заявили в Офисе генпрокурора.
«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры экспредседателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в период военного положения в Украине сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ими незаконных вооруженных формирований.
«Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы», — отметили в Офисе генпрокурора.
В указанный в материалах прокуратуры период с 2010 по 2014 годы Херсонскую областную госадминистрацию возглавлял Николай Костяк, член Партии регионов.