За госизмену и участие в боевых действиях. Четырех боевиков «ДНР» приговорили к 15 годам

Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех человек в государственной измене, каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«Прокуроры в суде доказали, что осужденные – три стрелка и пулеметчик 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР", будучи гражданами Украины, перешли на сторону врага в условиях военного положения. Они участвовали в подготовке к проведению боевых действий захватчиков против Украины», - сказано в сообщении.

В марте 2022 года они прибыли на территорию Харьковской области для того, участвовать в оккупации территории Украины вооруженными силами РФ. Там с боевым оружием и документами «ДНР» их задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Также судом принято решение об уничтожении вещественных доказательств по делу – «паспортов ДНР» и одежды военнослужащих вооруженных сил РФ.