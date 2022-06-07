Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты готовятся наступать на Славянск — сводка Генштаба ВСУ

07 июня 2022, 19:38

Оккупанты готовятся наступать на Славянск — сводка Генштаба ВСУ

Российские захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины и не оставляют попыток установить контроль над Северодонецком. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сводке, в частности, говорится, что в течение дня оккупанты обстреляли населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновка, Старые Вырки и Великая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении российские силы пытаются удержать занятые рубежи, продолжают обстрелы украинских войск, минируют местность.

«На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки», — отметили в Генштабе.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали подразделения ВСУ и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

«На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались попытки РФ штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС. Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимаемые ранее позиции», — говорится в сводке.

Как отмечается, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

Читайте также:

В Славянске остается около 24 тысяч жителей 

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«Мэр» Мариуполя запретил купаться в море в акватории города
15:58
Свидетели сообщают о криках: В Херсонской области держат в заложниках и пытают около 600 человек
15:48
«ДНР» анонсировала скорое прекращение обстрелов Донецка
15:08
В Мариуполя заявили о старте выплат «пенсий» оставшимся в городе жителям
14:28
«Надо подождать». У Зеленского призывают «не пугаться» новостей о потере территорий
14:20
«ДНР»: В Донецке и Светлодарске в ходе обстрелов погибли два человека
13:57
В оккупированном Бердянске появились борды ко Дню России
13:15
Минобороны РФ заявило о взятии левобережной части Святогорска
12:03
На Херсонщине захватчики заявили о начале работы российского банка
11:48
В Мариуполе сносят стелу с названием города на украинском языке
10:55
В Херсонской области оккупанты собираются провести «референдум»
10:54
«ДНР» ищет среди жителей Мариуполя «азовцев» — горсовет
10:38
Жители Макеевки заявили, что обстрел по ним велся с близкого расстояния
00:27
Донецк остается без телевещания на неопределенный срок
00:14
Бои в Северодонецке. Зеленский приехал на Донбасс. Дайджест НД за день ►
все новости
20:22
Первому заму «мэра» Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене
20:14
Обедали высшие чины: В Херсоне прогремел взрыв в ресторане, который посещали оккупанты
19:40
Валовой региональный продукт Донбасса сократился вдвое
19:38
Оккупанты готовятся наступать на Славянск — сводка Генштаба ВСУ
19:18
С территории Луганской области сегодня эвакуировали 56 жителей
18:54
За госизмену и участие в боевых действиях. Четырех боевиков «ДНР» приговорили к 15 годам
18:48
Экс-главу Херсонской ОГА подозревают в госизмене
18:19
Россия выходит из состава Европейского суда по правам человека
18:11
Большая и временная: Зеленский — о победе в войне с Россией
17:53
«Мэр» Мариуполя запретил купаться в море в акватории города
17:34
Оккупанты обстреляли Харьков и несколько районов области, есть погибшие и раненые
17:04
Около 15 тысяч жителей Мариуполя приехали в Киев с начала войны
16:45
1 сентября образовательный процесс в Украине возобновится в очном режиме
16:40
В образовательном комитете предлагают расширить начальную военную подготовку в школах
16:29
«Люди меняют мнение»: Из Лисичанска эвакуированы 16 человек
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Зеленский приехал на Донбасс. Дайджест НД за день ►
07 июня, 00:14
«Кое-что привезли военным». Зеленский рассказал о поездке в Лисичанск и Соледар
06 июня, 08:39
Контратака в Северодонецке. Ракетные удары по Краматорску и Дружковке. Дайджест НД за день ►
05 июня, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция