Оккупанты готовятся наступать на Славянск — сводка Генштаба ВСУ

Российские захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины и не оставляют попыток установить контроль над Северодонецком. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



В сводке, в частности, говорится, что в течение дня оккупанты обстреляли населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновка, Старые Вырки и Великая Писаревка Сумской области.



На Харьковском направлении российские силы пытаются удержать занятые рубежи, продолжают обстрелы украинских войск, минируют местность.



«На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки», — отметили в Генштабе.



На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали подразделения ВСУ и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.



«На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались попытки РФ штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС. Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимаемые ранее позиции», — говорится в сводке.



Как отмечается, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

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