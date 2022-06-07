Обедали высшие чины: В Херсоне прогремел взрыв в ресторане, который посещали оккупанты

В Херсоне в ресторане, в котором обедали оккупанты, прогремел взрыв. Известно, что в результате есть раненые. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире телемарафона.



По его словам, не очень далеко от здания оккупационной «администрации» есть известный в городе ресторан «Ностальжи», который посещали оккупанты.



«Там с первых дней активно обедали руководители оккупантов, высшие чины, и сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба ни на минуту не прекратится, и Херсонщина — это Украина», — заявил Лагута.



По его словам, есть информация о ранениях, о погибших — нет.