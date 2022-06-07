Первому заму «мэра» Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене

Первому заместителю главы оккупационной администрации Мариуполя, депутату от партии ОПЗЖ заочно сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.



«Это уже четвертый правонарушитель из нынешней "верхушки" захваченного оккупантами города, который добровольно перешел на сторону врага. Занимая псевдодолжность, 54-летний депутат Мариупольского городского совета отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий, его регистрацию в органах так называемой "ДНР", создание комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилого фонда Мариуполя», - написал он.



Также по словам руководителя прокуратуры, правонарушитель вербует жителей города для привлечения их в формировании оккупационных властей.



Санкция ч.2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК Украины предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.