На севере Донетчины восстанавливают водоснабжение

На Донетчине ведутся работы по восстановлению водоснабжения северной части области. Захватчики обстрелами мешают проведению работ. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



«Есть большие проблемы с водоснабжением по северу области. Сегодня есть у нас у нас уже сдвиги, но скажу откровенно: я главам городов запретил даже называть места, где идет восстановление, потому что враг также очень внимательно следит, где идет восстановление, и умышленно именно туда и бьет, чтобы люди были без водоснабжения», — отметил Кириленко.



По его словам, электроснабжение питает насосы, «и все идет по процедуре». Вопросами восстановительных работ в области занимаются каждый день, несмотря на крайне сложную ситуацию с обстрелами.



«Продукты питания, гуманитарную помощь развозим, она выдается в установленном порядке», — добавил глава области.