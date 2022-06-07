Сегодня ранения получили еще 5 мирных жителей Донетчины

За сегодня, 7 июня, россияне ранили еще 5 мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



По его информации, два человека ранены в Очеретино, два — в Ласточкино и один — в Николаевке.

«Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранения в Луганской области», — добавил Кириленко.



Всего с начала российского вторжения число погибших жителей области достигло 478 человек, количество раненых — 1244, без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе, которое в данное время установить невозможно.