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Сегодня ранения получили еще 5 мирных жителей Донетчины

07 июня 2022, 21:29

Сегодня ранения получили еще 5 мирных жителей Донетчины

За сегодня, 7 июня, россияне ранили еще 5 мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По его информации, два человека ранены в Очеретино, два — в Ласточкино и один — в Николаевке.

«Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранения в Луганской области», — добавил Кириленко.

Всего с начала российского вторжения число погибших жителей области достигло 478 человек, количество раненых — 1244, без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе, которое в данное время установить невозможно.

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