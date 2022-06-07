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Россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут

07 июня 2022, 21:41

Россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут

Российские оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка и пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что областной центр тяжело удерживать, но оккупанты не контролируют Северодонецк.

«Под плотными обстрелами орков постоянно находится Лисичанск, город обстреливается исключительно тяжелым оружием крупных калибров. Бьют умышленно по местам, где могут скрываться люди», — рассказал Гайдай.

По его словам, города свободной Луганщины «прикрывают» друг друга, все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем.

«Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить вражескую, тогда орки не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении — Россия точно проигрывает», — добавил глава области.

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