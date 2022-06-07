«ДНР» похоронила мобилизованного сотрудника «министерства информации», погибшего в боях против ВСУ

Сотрудник «министерства информации ДНР», журналист Сергей Твердохлеб погиб в боях против ВСУ в Великоновоселковском районе, сообщила пресс-служба «ведомства».



«Сотрудник министерства информации ДНР Сергей Эдуардович Твердохлеб 2 июня погиб при исполнении воинского долга в окрестностях села Нескучное Великоновоселковского района, получив очень тяжелое осколочное ранение в область печени. Сегодня в Донецке состоялась церемония прощания с ним», — говорится в сообщении.



В «мининформации» отметили, что журналист был отправлен на фронт «в рамках всеобщей мобилизации». Участвовал в штурме завода им. Ильича в Мариуполе, затем был направлен в район села Нескучное.



Сергей Твердохлеб родился 9 октября 1991 года. Карьеру журналиста начинал в пресс-службе вуза, потом работал корреспондентом в газетах «Комсомольская правда» и «Макеевский рабочий». После захвата Донецка в 2014 году перешел на сторону группировки «ДНР», с 2019 года работал в «министерстве информации ДНР».

В Донецке 27 апреля состоялось прощание с краеведом и сотрудником «министерства информации» группировки «ДНР» Анатолием Жаровым, который умер в начале апреля в боях против Вооруженных сил Украины.