Экипаж затонувшего крейсера «Москва» в РФ признали участниками «специальной военной операции»

Минобороны России включило воинскую часть 84 201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», в список участников «специальной военной операции». Об этом говорится в ответе военной прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса, находившегося на крейсере, Гульназ Уразаевой. Документ был опубликован в телеграм-канале «Военный омбудсмен», пишет издание «Спектр».



В ответе прокуратуры отмечается, что Минобороны РФ добавило воинскую часть в перечень участников «спецоперации» «для обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат».



При этом ни прокуратура, ни Минобороны все еще не признают, что крейсер «Москва» принимал участие в войне с Украиной.



В частности, в документе прокуратуры говорится, что «корабль, на котором проходил службу» сын Уразаевой, «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».



Ранее российские СМИ сообщали, что без упоминания слова «спецоперация» в документах родственники погибших матросов могли не получить компенсации, которые полагаются участникам военных действий в Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, семьи погибших в Украине должны получить страховую выплату в 7,4 миллиона рублей, а также дополнительную выплату в 5 миллионов. Кроме этого, родственникам положены ежемесячные компенсации.

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».