Принудительная мобилизация на территории, занятой группировками «ДНР» и «ЛНР», а также полная цензура информации в России усиливают социальную напряженность. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что Кремль ужесточил цензуру информации о погибших и раненых военнослужащих, что приводит к усилению оппозиционных настроений внутри страны и противодействию войне. Так, российские власти в попытке подавить растущую социальную напряженность поручили юристам и психологам убедить семьи моряков затонувшего крейсера «Москва» воздержаться от разглашения какой-либо информации о гибели их родственников. Кремль угрожает аннулировать финансовую компенсацию семьям членов экипажа «Москвы», если они публично будут обсуждать гибель крейсера. В результате некоторые родственники в знак протеста отказались встречаться с командующими Черноморского флота в Севастополе.



Военные эксперты также обратили внимание на то, что в ОРДЛО изменили протоколы мобилизации и теперь обещают компенсацию раненым и погибшим военнослужащим, устроившим беспорядки на передовой.



Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что за минувшие сутки российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне. Операционная среда в городе остается изменчивой.



Войска РФ продолжают продвигаться на Славянск, к юго-востоку из района Изюма и к западу от Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.



Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, которые находятся под контролем ВСУ.

