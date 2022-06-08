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Дискуссия об ограничениях на выезд из Украины для мужчин сдвинулась с мертвой точки — Арестович

08 июня 2022, 09:36

Дискуссия об ограничениях на выезд из Украины для мужчин сдвинулась с мертвой точки — Арестович

Ограничения на выезд из Украины для мужчин могут скоро ослабить, зааявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

Он отметил, что перспективы решения вопроса есть, а дискуссия по этому поводу сдвинулась с мертвой точки.

«Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономике, которая наполовину просела из-за войны», — сказал Арестович.

На прошлой неделе советник главы МВД Виктор Андрусив озвучил идею ввести страховой взнос для мужчин, которые хотят выехать за границу во время военного положения.

22 мая президент Владимир Зеленский раскритиковал петицию, появившуюся на его сайте и набравшую необходимое для рассмотрения количество подписей, в которой авторы призывали убрать ограничения для мужчин на выезд за границу во время военного положения.

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