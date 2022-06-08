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Полиция показала последствия утреннего удара армии РФ по Бахмуту

08 июня 2022, 12:25

Полиция показала последствия утреннего удара армии РФ по Бахмуту

Российские силы обстреляли Бахмут около восьми утра 8 июня. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области и публикуют видео последствий прилета снарядов.


Российские войска ударили по учебному заведению и административной постройке Бахмута, в которых находились люди. В полиции констатировали, что школа разрушена полностью, и сообщили, что в этом учебном заведении до 24 февраля обучались 400 детей.

На месте продолжают работу полицейские, спасатели и взрывотехники. Осуществляется разбор завалов и осмотр территории. 

Следователи совместно с СБУ задокументировали военное преступление РФ по ст. 438 УК Украины(«Нарушение законов и обычаев войны»). 

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