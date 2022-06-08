Оккупанты открыли сухопутный маршрут в Крым только для военных

Сухопутный маршрут из России в аннексированный Крым через оккупированные территории Украины пока не доступен для гражданских. Об этом сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.



«Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока рано», - отметил он.



По словам Аксенова, «по сути, есть сквозной проезд» и можно уже проехать в Ростовскую область. Для военных целей и для доставки продовольствия он подходит, а для гражданских еще нужно какое-то время».



«Главное, что железнодорожное сообщение и грузовое уже практически налажено», - подчеркнул Аксенов.



Напомним, 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора между РФ и аннексированным Крымом через оккупированные южные области Украины.