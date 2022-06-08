Экономика Украины сократится в этом году почти на половину — Всемирный банк

Экономика Украины из-за войны сократится в этом году на 45%. На это указывается в обзоре Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».



Эксперты отмечают, что развязанная Россией война ударила по украинской промышленности, привела к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению численности населения.



В материале Всемирного банка подчеркивается необходимость принятия "решительных глобальных и национальных политических мер "для предотвращения наихудших последствий войны в Украине для мировой экономики. Указывается, что это потребует глобальных усилий по ограничению ущерба для тех, кто пострадал от войны, чтобы смягчить удар от резкого роста цен на нефть и продовольствие, ускорить списание долгов и расширить вакцинацию в странах с низким уровнем дохода.



Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что война в Украине, блокировки в Китае, сбои в цепочке поставок и риск стагфляции мешают росту и многим странам будет трудно избежать рецессии.



Отмечается, что вторжение РФ в Украину нарушило мировую торговлю энергоносителями и зерном, нанесло удар мировой экономике. В результате этого и без того высокие цены на сырьевые товары стали еще выше и это поставило под угрозу доступность продуктов в бедных странах.



ВВП РФ, прогнозируют в банке, сократится на 8,9%, что отражает резкое падение внутреннего потребления и сокращение экспорта. Удар по российской экономике нанесли еще западные санкции и массовый уход иностранных компаний.

Всемирный банк к тому же предупредил о замедлении мировой экономики. Глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет менее 5,7% роста в прошлом году и начальный прогноз в 4,1% на этот год.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине было засеяно 75% прошлогодних площадей и рассказал о трудностях с которыми столкнулись аграрии во время посевной 2022.