Возле посольства США в Москве появится площадь «ДНР»

Безымянную территорию перед посольством США в Москве решили переименовать в площадь «ДНР». Этот вариант названия поддержали 44,69% проголосовавших на российском портале «Активный гражданин». На втором месте по популярности находится название «Площадь защитников Донбасса». Этот вариант поддержали 31,54% проголосовавших, а 15,44% доверили решение специалистам.



Располагается эта площадь на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.



В московской мэрии обещают также выбрать улицу или площадь для наименования в честь «ЛНР».

Напомним, что в оккупированной части Запорожской области Россия начала подготовку к «референдуму» о вхождении в свой состав. Об этом заявил назначенный РФ представитель «администрации» Владимир Рогов.









