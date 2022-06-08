Центр Донецка попал под обстрел. Фото: «Типичный Донецк»

Под обстрел попал центр Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы, публикуя соотвествующие видео.



Под обстрел попал квартал по улице Университетской возле «Дома правительства ДНР» (бывшее здание облгосадминистарции). На опубликованных фото и видео видно, что снаряд попал в проезжую часть, а осколки повредили находящийся поблизости жилой дом, газетный киоск и остановку.



Обновлено. В центре Донецка количество раненых увеличилось до трех человек: две женщины, одна из них — беременная, и ребенок. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

Кроме того сегодня около 14:00 произошел обстрел в Ленинском районе Донецка. По информации Кулемзина, повреждено здание и территория детского сада № 1 по улице Рослого, 72.



Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении улицы Кирова и улицы Рослого. Недалеко находится Донецкий телецентр.