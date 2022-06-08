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Жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу информации оккупантам

08 июня 2022, 16:08

Жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу информации оккупантам

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Новодружеска Луганской области за государственную измену — он передавал российским войскам информацию о местах дислокации подразделений и военной техники ВСУ. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

Прокурор в суде доказал, что в апреле 2022 года мужчина вступил в "преступный сговор" с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию лиц из числа вооруженных сил РФ. Осужденный житель Новодружеска должен был собирать информацию о местах дислокации подразделений и военной техники ВСУ, их численности и маршрутах передвижения по территории города.

Сообщается, что осужденный должен был передавать представителям иностранного государства.

24-25 апреля 2022 года осужденный, находясь в Новодружеске, для ориентирования военнослужащих РФ и группировки «ЛНР» осуществил сбор необходимой информации и передал ее жительнице Рубежного.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что расследуют факт предательства мэра Святогорска Владимира Бандуры, публично поддержавшего российских оккупантов.

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