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РФ бросает новые подразделения в бой для захвата Северодонецка

08 июня 2022, 17:14

РФ бросает новые подразделения в бой для захвата Северодонецка

Ситуация в Северодонецке оценивается как самая серьезная по всей линии фронта. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

Он отметил, что «враг не жалеет ни сил, ни техники, ни людей — бросает все новые и новые подразделения, значительно нарастил там количество своего личного состава и пытается полностью взять Северодонецк под свой контроль». ВСУ держатся, а в некоторых районах украинским военным удается контратаковать.

В Минобороны отмечают, что ситуация в Северодонецке очень динамичная, некоторые кварталы города могут переходить из рук в руки, РФ же уничтожает областной центр Луганской области артиллерийскими и авиационными ударами.

Мотузяник сказал, что в случае захвата Северодонецка российской армией, следующим шагом РФ может стать попытка оцепить Лисичанск, а также захват трассы Бахмут — Лисичанск.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в Северодонецке, а в Лисичанске на одной из центральных улиц города за сутки из-за обстрела погиб местный житель.

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