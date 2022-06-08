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Из Луганщины эвакуировали 40 человек, в Северодонецке остается около 15 тысяч жителей

08 июня 2022, 17:28

Из Луганщины эвакуировали 40 человек, в Северодонецке остается около 15 тысяч жителей

Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать 40 человек. Из Северодонецка эвакуация пока невозможна, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, 34 человека вывезли из Лисичанска (включая одного ребенка) и шесть человек — из Врубовки.

«Сегодня снова произошла "тихая" эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, так же увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области», — сообщил Гайдай.

Он отметил, что эвакуацию из Северодонецка пока провести невозможно, хотя родственники северодончан просят об эвакуации горожан.

«Бои продолжаются внутри города. К сожалению, когда выезд еще был, желающих эвакуироваться было не так много. В громаде в настоящее время остается до 15 тысяч человек», — рассказал глава области о ситуации в Северодонецке.

Он также добавил, что в населенные пункты области удалось завезти гуманитарные грузы.

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