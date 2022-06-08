Энергетики вернули электричество в дома 11 тысяч семей на Донетчине

За прошлые сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить электроснабжение 16 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Энергетики вернули свет 11 482 семьям в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Из-за постоянных обстрелов без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Боевые действия в регионе продолжаются и остаются очень активными, что приводит ко все более масштабным повреждениям электрооборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты», — говорится в сообщении.



В ДТЭК Донецкие электросети просят жителей с пониманием относиться к тому, что проблемы с электроснабжением могут возникать из-за продолжающихся обстрелов.

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