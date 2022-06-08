ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать в направлении Славянска — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают атаковать на нескольких направлениях в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные держат оборону, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



На Северодонецком направлении россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других.



«На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое», — говорится в сводке.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.



В Генштабе отметили, что защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового. Боевые действия продолжаются.



«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки», — сообщается в сводке Генштаба.