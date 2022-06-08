Так называемому «министру юстиции ДНР» сообщено о подозрении в коллаборационизме с оккупантами. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



«По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, будучи в должности так называемого "министра юстиции ДНР", с целью формирования у граждан мнения о законности органов, созданных оккупационной администрацией государства-агрессора, осуществлял публичные выступления по созданию и порядку работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.



Уточняется, что он выступал на территории временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области: Мариуполь, Волноваха, Никольское и Мангуш.



«Также псевдоминистр участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве между министерством юстиции "ДНР" и министерством юстиции РФ в мае этого года и открытии отдела ЗАГС в оккупированном Мариуполе», — добавили в прокуратуре.



Жителю Донецкой области, который занимает должность «министра юстиции ДНР», сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).