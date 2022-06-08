Десятки тел погибших обнаружены под домами в Мариуполе — Андрющенко

По 50-100 тел погибших находят в Мариуполе под каждыми двумя из пяти многоэтажек при разборе завалов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.



«Разбор завалов продолжается. По информации, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых «хрущевок». Трупы вывозят грузовиками в морг возле «Метро» или на бывшую базу «Щирого кума» на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии - везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти», - написал он.



Реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных ранее 22 тысяч. Городской голова Мариуполя Вадима Бойченко ранее сообщал, что российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили в Мариуполе почти 1300 многоэтажек.