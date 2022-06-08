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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

08 июня 2022, 22:06

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент на пленарном заседании принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

438 депутатов проголосовали за такое решение, 65 высказались против и 94 – воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины».

Кроме того, Европарламент рекомендовал «без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной». Через этот инструмент Евросоюз уже выделил 2 млрд евро на оружие для Украины.

Кроме того, в тексте подчеркивается суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства. Европарламент призвал расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывал ЕС ввести дополнительные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

«Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над её территорией в международно признанных границах», - сказано в резолюции.

DW отмечает, что социал-демократы пытались внести поправку в этот пункт и изменить его на «подорвать способность РФ угрожать целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем», но депутаты такую поправку не поддержали.

Также сохранился исходный текст резолюции, говорящий, что отсутствие «адекватной» реакции на «российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину».

 

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