Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские СМИ заявляют об этапировании пленных «азовцев» в Россию. В Украине эту информацию опровергают.

Разведка оккупантов отбита по направлению к Славянску. В Бахмуте сильным ударом разрушена школа.

В Константиновке останавливает свою работу кондитерский завод «Конти».

ВСУ отбросили российскую армию от села вблизи Северодонецка.

Громкий взрыв прозвучал в центре Донецка. Ранена беременная женщина, снаряд упал вблизи «дома правительства ДНР».

Пушилин отправил в отставку «премьер-министра ДНР» Ананченко.

Мэр Святогорска подозревается в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами.