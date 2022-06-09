Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские СМИ заявляют об этапировании пленных «азовцев» в Россию. В Украине эту информацию опровергают.
- Разведка оккупантов отбита по направлению к Славянску. В Бахмуте сильным ударом разрушена школа.
- В Константиновке останавливает свою работу кондитерский завод «Конти».
- ВСУ отбросили российскую армию от села вблизи Северодонецка.
- Громкий взрыв прозвучал в центре Донецка. Ранена беременная женщина, снаряд упал вблизи «дома правительства ДНР».
- Пушилин отправил в отставку «премьер-министра ДНР» Ананченко.
- Мэр Святогорска подозревается в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами.