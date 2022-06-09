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Войска РФ ударили из артиллерии по Днепропетровской области

09 июня 2022, 10:14

Войска РФ ударили из артиллерии по Днепропетровской области

Войска РФ из артиллерии обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, разрушены несколько жилых домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. В Большой Костромке есть разрушения домов. Люди не пострадали», - написал он.

Ранее в ГСЧС сообщили, что по меньшей мере два человека погибли и четверо получили травмы в результате российских обстрелов Харькова вечером 8 июня. 

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