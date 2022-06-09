В Северодонецке под мощный обстрел попали цеха химзавода «Азот». Бомбоубежище уцелело

На Луганщине в результате мощного обстрела оккупантами химзавода «Азот» в Северодонецке выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло. Бомбоубежище уцелело. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Российская армия обстреляла территорию «Азота» 8 июня вечером.



«Обошлось без жертв. Уцелело и бомбоубежище. В результате взрывов повреждено по меньшей мере два цеха химического предприятия. Один из них ключевой — цех производства аммиака 1-Б», — отметил Гайдай.



Глава области также привел заявление владельца предприятия, согласно которому все удобрения и химикаты были вывезены с территории на второй день войны. Выбросы химвеществ не зафиксированы.





Ранее сообщалось, что на Луганщине в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь. В целом по области получена информация о четверых погибших.