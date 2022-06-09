Британская разведка: Россия активизировала усилия в продвижении к югу от Изюма

По данным Минобороны Великобритании, за последние 48 часов Восточная группа войск России, вероятно, активизировала свои усилия по продвижению южнее Изюма. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.



Отмечается, что продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска замедлили продвижение России.



В британском ведомстве считают, что Россия пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.



«Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и дать возможность продвинуться вглубь Донецкой области», - говорится в сообщении.



Ранее британская разведка сообщала, что российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупанты продолжают атаки на нескольких направлениях, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные держат оборону.