Обстрелы войсками РФ Курахово унесли жизнь троих местных жителей

Последствия обстрела Курахово. Фото: Роман Падун

Ночью с 8 на 9 июня Курахово в Донецкой области обстреляли российские войска, в том числе кассетными снарядами. Об этом сообщил Кураховский городской голова Роман Падун.



Он отметил, что российские снаряды унесли жизни троих жителей города, ранение получили шестеро, в городе есть разрушения.



Роман Падун напомнил о дефиците топлива в стране и призвал оставшихся в городе граждан поскорее его покинуть. Также он напомнил, что не стоит фотографировать военных, технику ВСУ, а такде объекты инфраструктуры в Курахово.

В полиции Донецкой области рассказали, что в следствие обстрела региона российской армией за прошедшие сутки были повреждены 37 гражданских объектов, из них — 26 жилых домов.