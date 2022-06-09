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В результате артобстрела школы в Бахмуте ранены два человека

09 июня 2022, 12:35

В результате артобстрела школы в Бахмуте ранены два человека

Фото: пресс-служба ГСЧС Фото: пресс-служба ГСЧС

В результате обстрела российскими оккупантами школы в Бахмуте ранены два человека. Об этом сообщила пресс- служба ГСЧС.

Противник нанес артиллерийский удар по городу в среду, в результате которого возник пожар, раненые мужчина и женщина направлены в медицинское учреждение.

В результате обстрела сегодня утром, снаряды попали в один из цехов ПАО «Машиностроительный завод «Вистек». Спасатели ликвидировали возгорание разрушенных конструкций.

Фото: пресс-служба ГСЧС



Вчера в Нацполиции сообщили об обстреле российскими войсками учебного заведения и административной постройки в Бахмуте, в которых находились люди. В полиции констатировали, что школа разрушена полностью. В этом учебном заведении до 24 февраля обучались 400 детей.

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