Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»

Виталии Хоценко в сюжете «России 1»

Новый «премьер ДНР», россиянин Виталии Хоценко, заявил, что «интеграция ДНР с Россией уже началась». Об этом он сказал в комментарии российскому госвещателю ВГТРК, куда входят телеканалы «Россия 1» и «Россия 24».



В сюжете, который показала «Россия 1», отмечается, что Хоценко — финалист конкурса «Лидеры России» и выпускник «школы губернаторов». Эти проекты запустил первый замглавы администрации президента России и нынешний куратор «Л-ДНР» Сергей Кириенко.



Хоценко пообещал, что свои предложения по составу нового «кабинета министров» представит уже завтра.





«Со спецификой Донбасса знаком. Перед тем как был направлен сюда, полностью ознакомился со структурой районов, экономическим сектором», — уверяет новый глава «правительства» в интервью, которое было показано по «России 24».



Также он заявил, что его знакомые из разных уголков России «готовы приезжать, развивать Донбасс, экономику, социальную сферу». По словам Хоценко, те чиновники, которые еще не взяли себе «подшефные» населенные пункты с подконтрольной группировке «ДНР» территории — готовы это сделать.



Хоценко заявил, что задач у него много, несколько блоков. Первоочередными он считает восстановление зданий, подготовку к зиме, подготовку школ, запуск предприятий. Для этого российские регионы должны брать «шефство» над районами, подконтрольными «ДНР», где есть похожие производства.



Кроме того, Хоценко собрался «синхронизировать законодательство» группировки с РФ.



Рассказал он, и откуда собирается брать ресурсы.



«Источников финансирования очень много, это и федеральный бюджет [РФ], и бюджет ДНР, это и бюджеты госкорпораций регионов, бизнеса», — перечислил «премьер ДНР».



В рамках развития «экономики» «ДНР» он хочет «на первом этапе занять как можно большее количество людей». Люди, по уверению Хоценко, будут заняты в строительстве, уборке территорий. Он обещает «тысячи, миллионы квадратных метров жилья».

Накануне глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР» Александра Ананченко, в отставку был отправлен также весь состав «правительства».



Новым главой «правительства» «ДНР» назначен россиянин Виталий Хоценко. С 2019 года он занимал должность директора департамента в министерстве промышленности и торговли РФ. До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.



«Вице-премьером ДНР» стал также россиянин — Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.



Кадровые перестановки в «правительстве ДНР» связывают с влиянием первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который весной стал новым кремлевским куратором «республик» Донбасса.