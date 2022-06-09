На разминирование украинских портов может уйти несколько месяцев — ООН

Даже в случае, если украинские порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут выйти в открытое море.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова советника по морской безопасности при ООН Питера Адамса.



По его словам, на полное обезвреживание морских мин в портовых районах Украины уйдет несколько месяцев. Адамс к тому же напомнил, что в портах остаются заблокированными около 80 суден, на которых находятся около 450 моряков, около трети моряков - из Филиппин, остаются заблокированными также моряки из Азербайджана, Турции и Сирии.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что война РФ против Украины может привести к катастрофическому росту цен на зерновые, а в последствии и на другое продовольствие.